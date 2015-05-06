В Непале число погибших в результате землетрясения достигло почти 7,7 тысячи человек

Количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Непале и ряда повторных толчков составило почти 7,7 тыс. человек, передает ТАСС.

Еще 384 человека считаются пропавшими без вести, из них 13 - иностранные граждане.

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"Количество погибших возросло до 7 675 тыс. лиц. На данное время властям переданы тела 7 583 тыс. погибших. Еще 16 тыс. 390 получили ранения", - сообщает Министерство внутренних дел Непала. По данным этого ведомства, почти 6,1 тыс. пострадавших находятся на стационарном лечении.

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале 25 апреля. После него было зафиксировано около 90 повторных толчков магнитудой от 3,2 до 6,9. Землетрясение было названо самым сильным более чем за 80 лет. Стихия, по последним данным, полностью разрушила 191 тыс. домов, еще 175 тыс. домов повреждены.

Ранее УНИАН сообщал, что число погибших в результате землетрясения в Непале достигло 7,6 тысячи людей.