Президент Кубы уже прибыл на парад к Путину

Рауль Кастро стал первым иностранным лидером, который прибыл в Россию накануне торжеств, сообщает радио "Свобода". Он прилетел в Москву поздно вечером 5 мая и сегодня должен был встретиться с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.

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Подчеркнем, что из-за военной агрессии России в Украине большинство президентов и премьер-министров ведущих государств отказались ехать в Москву 9 мая, не желая праздновать окончание Второй мировой войны в обществе Владимира Путина.

Приглашение для участия в торжествах в Москве направили 68 главам государств и международных организаций и лишь около 20 из них подтвердили намерение приехать. Среди них – председатель КНР – Си Цзиньпин, президент Кубы Рауль Кастро, а также генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.