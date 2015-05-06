Президент Кубы уже прибыл на парад к Путину
Президент Кубы Рауль Кастро прибыл с визитом в Москву, во время которого он посетит парад к Дню Победы 9 мая и встретится с представителями российских властей.
Рауль Кастро стал первым иностранным лидером, который прибыл в Россию накануне торжеств, сообщает радио "Свобода". Он прилетел в Москву поздно вечером 5 мая и сегодня должен был встретиться с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.
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Подчеркнем, что из-за военной агрессии России в Украине большинство президентов и премьер-министров ведущих государств отказались ехать в Москву 9 мая, не желая праздновать окончание Второй мировой войны в обществе Владимира Путина.
Приглашение для участия в торжествах в Москве направили 68 главам государств и международных организаций и лишь около 20 из них подтвердили намерение приехать. Среди них – председатель КНР – Си Цзиньпин, президент Кубы Рауль Кастро, а также генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.