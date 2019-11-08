В Италии обязательными для родителей стали гаджеты, не позволяющие оставлять детей одних в авто

В Италии родителей детей, младших за четыре года, власти обязали использовать специальные устройства, которые не позволят оставлять малышей одних в автомобилях.

Родители всех детей, младших за четыре года, должны использовать специальные устройства, которые подадут сигнал тревоги, если ребенка забудут в авто. Приняли такой закон после того, как от жары в машинах погибло несколько детей. Власти страны выделят родителям по 30 евро на приобретение умной технологии. Тем, кто новыми правилами попытается пренебречь, грозит штраф 326 евро.

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