Трамп в день памяти жертв коммунизма пообещал бороться за "пламя свободы" во всем мире

Президент США выразил поддержку ключевым принципам демократии - свободы, справедливости и глубокого уважения к ценности каждой человеческой жизни.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о готовности защищать мир и процветание людей во всем мире по случаю дня памяти жертв коммунизма.

Об этом говорится в заявлении президента США по случаю национального дня жертв коммунизма, размещенном на сайте Белого дома.

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"Мы помним более чем 100 миллионов человек, погибших в результате коммунистического гнета. Сегодня мы подтверждаем нашу приверженность помочь защитить будущее мира и процветание всех людей, которые будут основываться на ключевых принципах демократии - свободы, справедливости и глубокого уважения к ценности каждой человеческой жизни", - отмечается в заявлении Трампа.

Также он заявил, что в этом году национальный день жертв коммунизма совпадает с 30-й годовщиной падения Берлинской стены.

"9 ноября 1989 года решительные мужчины и женщины воплотили сильные слова Рональда Рейгана в важные поступки, разрушив этот символ тоталитаризма и отправив сообщения всему миру, что демократия и верховенство права всегда будут торжествовать над угнетением и тиранией. Отмечая эту важную веху для прав человека, мы выражаем решимость продолжать сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить, чтобы пламя свободы и в дальнейшем пылало как маяк надежды и возможностей по всему миру", - заявляет Трамп.

Кроме того, он заявил, что "необходимо всегда решаться защищать желаемые свободы, которые укрепляют мир и раскрывают беспрецедентное процветание".

"Вместе мы можем построить будущее, свободное от зла коммунизма", - подытожил президент США.