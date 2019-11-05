Politico: Трамп хотел построить дорогой курорт в Украине

Дорогая недвижимость нынешнего американского президента должна была появиться в Ялте и Киеве.

В 2006 году Дональд Трамп-младший вместе с сестрой Иванкой побывали в Украине, чтобы обсудить с местными чиновниками вопросы построения отеля и гольф-клуба. Через два года после того они вернулись, чтобы встретиться с застройщиками.

Семья Трамп планировала построить сеть изысканных курортов в постсоветских странах. И Украина казалась им очень перспективной, пишет Politico. Но открытие бизнеса на ее территории требовало умелой навигации в месте, которое довольно долго страдало от коррупции. И в рамках своих первоначальных инициатив, Trump Organization привлекла застройщиков Дмитрия Буряка и Феликса Сатера. Они оба имели деловые интересы в России.

Читайте такжеWashington Post: Теория о вмешательстве Украины в выборы США может происходить из России

«Теперь, спустя десятилетия после того, как усилия его компании забуксовали, президент Дональд Трамп утверждает, что именно сын его политического соперника Джо Байдена, а не он, пытался нажиться на «очень коррумпированной» Украине», - пишет Politico.

Критики американского президента говорят, что такое хорошо знакомое «трамповское» противоречие усиливает сомнения в его попытках оправдать свои требования от Киева начать расследование против Байденов желанием искоренить коррупцию в Украине. Trump Organization не обвиняют в нарушении закона в ходе ее деятельности в Украине в начале 2000-х. Собственно, о них американские СМИ ранее не писали. Но инициатива компании предлагает очередной пример того, насколько запутанные внешнеполитические решения бывшего бизнесмена относительно страны, в которой у него были финансовые интересы.

Палата представителей и Сенат, похоже, ничего не знали о связи Trump Organization в Украине. Об этом изданию сказали десяток конгрессменов и чиновников. Новые данные основываются на судебных документах, правительственных электронных письмах, которые оказались в руках консервативной группы Judicial Watch, а также на сообщениях иностранных СМИ.

Читайте такжеТрамп ненавидел Украину с начала своей президентской каденции - WP

«Внешнеполитические решения Трампа поднимают подозрительный вопрос о том, заботится он об американском народе или собственном кошельке», - сказала конгрессмен-демократ Прамила Джаяпал, которая входит в комитет Палаты представителей по вопросам юстиции.

В Trump Organization не ответили Politico на запросы о комментарии. Но в Белом доме сказали, что любые предварительные деловые соглашения в Украине не имеют ничего общего с внешней политикой Трампа.

В 1990-х и начале 2000-х нынешний американский президент обратил внимание на постсоветские страны, включая Украину, которые открылись для иностранных инвестиций. Его компания рассматривала по меньшей мере два проекта на украинской территории: гостиницу с гольф-клуб и яхт-клуб на морском побережье Ялты, которая теперь под оккупацией России. Украинское правительство дало Trump Organization право на строительство в обоих городах. Не известно, почему ни один из проектов так и не был реализован.

Читайте такжеWashington Post: Давление на Украину началась за долго до разговора Трампа с Зеленским

В 2005 году министр транспорта Украины Евгений Червоненко говорил, что Трамп собирается инвестировать около 500 миллионов долларов. Но другие сообщения указывают на то, что Trump Organization планировала продавать франшизу своего бренда и получать выплаты от любого украинского проекта вместо того, чтобы владеть недвижимостью. Эту модель компания использовала во многих уголках мира. Многие в Украине приветствовали намерения семьи Трамп.

«Эксперты говорят, что интерес таких людей, как Дональд Трамп, к украинскому рынку – это большое преимущество для нашей страны. Это определенного рода официальное признание мировыми институтами, что украинская недвижимость заслуживает финансирования», - писало издание Delo.ua в 2008 году.

Trump Organization работало со Буряком. Он управлял компанией DeVision, которая называла себя одной из крупнейших на рынке недвижимости в Украине. Буряк также был вице-президентом Petrochemical Holding, которой принадлежала DeVision. Директора холдинга в 2002 году обвинили в злоупотреблении полномочиями из-за его дел с российской энергетической компанией «Газпром».

Читайте такжеWashington Post: Белый дом умышленно отобрал у Украины торговые привилегии

Кроме того, в Литве расследовали дело о том, что Буряк вместе с другими подразделениями Petrochemical Holding пересылали деньги спецслужб России для «Трудовой партии», которая в начале 2000-х была правящей в Вильнюсе. А недавнее расследование парламентского ведомства в Литве относительно политического и избирательного вмешательства пришло к выводу, что Petrochemical Holding и Буряк «представляют угрозу для интересов» балтийской страны.

Компания Трампа также работала с Сатером, которого в 1998 году признали виновным в организации совместно с организованной преступностью мошеннической схемы на 40 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные прокуратуры. Имя Сатера вспомнили в 2016 году во время президентских выборов в США. О нем говорили как о посреднике Трампа в попытках построить Trump Tower в Москве. Из-за этого на него обратили внимание следователи из команды специального прокурора Роберта Мюллера в расследовании вмешательства России в выборы.

В вопросе проекта в Украине рожденный в России Сатер работал с Тевфиком Арифом, главой Bayrock Group, штаб-квартира которой расположена в Trump Tower в Нью-Йорке.

Читайте такжеNew York Times: Россия может использовать Украину, чтобы опять повлиять на выборы в США

«Помню, когда мы были в Ялте. Мы искали возможностей», - говорил Сатер в 2008 году.

«Я помню, как говорил с Trump Organization об этих возможностях. Даже помню конкретные возможности, которые мы обсуждали. Впрочем, до финишной прямой дело не дошло», - добавил он.

В судебных документах указано, что Bayrock Group была причастна к проектам Трампа в Ялте, а также в Финиксе, Москве, Стамбуле и Варшаве. Дети Трампа также принимали прямое участие в контактах с украинскими чиновниками.

В феврале 2006 года Дональд Трамп-младший вместе с сестрой Иванкой прибыли в Киев, где встретились с Виктором Ткачуком, который был советником тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко. Также они провели встречу с Андреем Заикой из консорциума «Украинское строительство». В 2008 году Трамп-младший вернулся в Киев, чтобы встретиться с застройщиками в компании DeVision.

Некоторые детали встречи были раскрыты в электронном письме Департамента юстиции, переданном Judicial Watch.

Читайте такжеWashington Post: Путин и Орбан настроили Трампа против Украины

«Дональд Трамп-младший встретился с DeVision в Киеве в июне 2008 года, а также в Нью-Йорке. Обсуждали проект отеля Euro Park и гольф-клуб», - говорится в письме за декабрь 2016 года, который написал чиновник Департамента юстиции Брюс Ор.

Буряк говорил в те времена, что Трамп-младший поддержал два проекта: отель Euro Park в Киеве, стоимостью 60 миллионов долларов, и гольф-клуб в Конча-Заспе. Но эти инициативы Trump Organization в Украине провалились. На самом деле все попытки компании расширить свой бизнес на постсоветское пространство не привели к сооружению завершенной недвижимости. Трамп отказался от 47-этажного проекта в Батуми, Грузия. А его небоскреб в столице Азербайджана до сих пор недостроенный.

В конце 2000-х Трамп подал в суд на журналиста Тимоти О'Брайена за то, что он рассказал о потерях бизнесмена из-за сделок в Киеве и Ялте. Иск был отклонен.