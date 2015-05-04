В Великобритании в честь рождения принцессы отчеканят серию памятных монет

В воскресенье Британский королевский монетный двор распространил изображения изображения монет номиналом в 5 фунтов ($7,6), которые будут выпущены в связи с рождением 2 мая принцессы, ставшей четвертой в череде престолонаследия, сообщает ТАСС.

На монете, уже получившей одобрения действующего монарха, королевы Елизаветы II, родителей принцессы и министра финансов, по кругу в обрамлении вензелей написано "В честь рождения второго ребенка", а в центре помещены титулы родителей - "герцог и герцогиня Кембриджские". Помимо этого указан нынешний год, когда вновь произошло пополнение королевского семейства.

Всего будет отчеканено 500 золотых и 9,5 тыс. серебряных монет. Помимо этого будет выпущена серия однопенсовых серебряных монет, которые получат родители, чьи дети родились в тот же день, что и правнучка Елизаветы II. Для этого им нужно в течение двух месяцев зарегистрироваться на страничке в "Фейсбуке" монетного двора.

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Свою лепту в празднование рождения принцессы внесла и королевская почта Великобритании. Во вторник миллионы писем, отправленных в Королевстве, будут украшены маркой с поздравлениями в связи с рождением наследницы престола.

Праздничные монеты чеканились и в 2013 году, когда у четы родился первенец, принц Джордж, и когда ему исполнился год. Тем временем, до сих пор остается загадкой, как именно назовут маленькую принцессу. Как ожидается, ответ на этот вопрос, беспокоящий миллионы британцев, будет дан уже в ближайшее время. В 2013 году Кейт и Уильям объявили о том, как решили назвать малыша, спустя два дня после его рождения.