В НАТО заявили, что РФ использует "режим тишины" для перегруппировки войск и возможного наступления

По словам генерала, Пентагон застали врасплох последние российские перемещения на Украине, передает Русская служба Би-би-си.

Выступая перед комитетом по вооруженным силам сената США, генерал Бридлав сказал, что американские спецслужбы должны иметь больше возможностей следить за действиями России в регионе.

Читайте такжеВ НАТО назвали колонны американской техники в Европе "жестом поддержки"

Ситуация в Украине остается хрупкой и нестабильной, добавил он.

Бридлав неоднократно заявлял, что в Донецкой и Луганской областях присутствует большое число российских военнослужащих, которые обучают и консультируют силы сепаратистов.

Россия всякий раз отрицает утверждения западных стран и международных экспертов о ее непосредственном участии в конфликте в Украине.

Ранее генерал Бридлав заявлял, что Запад должен включиться в информационную войну с Россией.