В НАТО заявили, что РФ использует "режим тишины" для перегруппировки войск и возможного наступления
Командующий сухопутными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав заявил, что Россия использует "режим тишины" на востоке Украины для перегруппировки войск и возможного наступления.
По словам генерала, Пентагон застали врасплох последние российские перемещения на Украине, передает Русская служба Би-би-си.
Выступая перед комитетом по вооруженным силам сената США, генерал Бридлав сказал, что американские спецслужбы должны иметь больше возможностей следить за действиями России в регионе.
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Ситуация в Украине остается хрупкой и нестабильной, добавил он.
Бридлав неоднократно заявлял, что в Донецкой и Луганской областях присутствует большое число российских военнослужащих, которые обучают и консультируют силы сепаратистов.
Россия всякий раз отрицает утверждения западных стран и международных экспертов о ее непосредственном участии в конфликте в Украине.
Ранее генерал Бридлав заявлял, что Запад должен включиться в информационную войну с Россией.