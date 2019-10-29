Пожар в Лос-Анджелесе: звезды спорта и кино покидают свои особняки (фото, видео)

Пожар начался около 1:30 утра возле музея Getty Center и распространился на холмы вокруг района шоссе Interstate 405, охватив более 200 га.

В Лос-Анджелесе пожар охватил престижные районы, где живут американские звезды спорта и кино.

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Об этом сообщает The Voice of America.

"По меньшей мере пять домов сгорело, но сообщений о травмах не поступало", - заявил мэр Эрик Гарсетти на пресс-конференции с представителями пожарных служб.

Он предупредил, что пожар распространяется быстро, и призвал эвакуироваться жителей района, где находится более 10 тыс. домов.

Тысячи людей, в том числе звезда баскетбола Леброн Джеймс, звезда фильма "Терминатор" и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, актер "Агенты Щ.И.Т." Кларк Грегг и автор "Сынов анархии" Курт Саттер вынуждены были покинуть свои жилища.

Пожар начался около 1:30 утра близ музея Getty Center и распространился на холмы вокруг района шоссе Interstate 405, охватив площадь в более чем 200 гектаров.

Напомним, накануне власти Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за масштабного пожара, который охватил более 120 кв. км. Порядка 180 тыс. граждан вынуждены были бежать, спасаясь от бушующей огненной стихии.