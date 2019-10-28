Премьер Британии согласился на предложенное ЕС продление сроков Brexit

Джонсон отметил, что не имеет другого выбора, кроме как принять предложение Евросоюза.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял предложение Европейского Союза отсрочить Brexit до 31 января.

Об этом говорится в письме Джонсона к главе Евросовета Дональду Туску, опубликованном 28 октября, передает ТСН.

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Джонсон отметил, что, согласно закону о выходе Соединенного Королевства из ЕС, у него нет другого выбора, кроме как согласиться с новыми решениями.

Кроме этого премьер добавил, что отсрочка только "наносит ущерб британской демократии и отношениям Лондона с ЕС".

Как сообщал УНИАН, сегодня Европейский Союз согласился перенести Brexit до 31 января 2020 года. Выйти из состава ЕС Великобритания должна была уже в этот четверг. Впрочем, до сих пор не удалось договориться о соглашении, которое бы регулировало пересечение границы и торговые отношения с Европой после выхода. А это могло бы привести к немалым убыткам для страны.