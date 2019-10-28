Foreign Policy: Багдади мертв, но его «Исламское государство» на подъеме

Наступление Турции против курдских отрядов позволило боевикам «Исламского государства» убежать и перегруппироваться.

Силы специального назначения США убили лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр Аль-Багдади во время рейда на северо-западе Сирии. Об этом объявил американский президент вчера.

Но хоть смерть террориста стало ударом для его группировки, ИГИЛ до сих пор представляет угрозу в Сирии, особенно после того, как сотни ее боевиков, а также членов их семей сбежали из тюрьмы во время наступления Турции, который начался в этом месяце после длительного периода затишья в северных регионах страны. Об этом пишет Foreign Policy.

«Удивительно, что эта операция вообще преуспела. Хотя администрация Трампа сделала ее более тяжелой», - сказала бывший чиновник Пентагона и старший научный сотрудник Вашингтонского института Ближнего Востока Данная Строул.

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«Смерть Усамы бин Ладена не привела к уничтожению «Аль-Каиды». Так же я ожидаю, что устранение Багдади не станет смертельным ударом для «Исламского государства», несмотря на свою важность», - добавила она.

Рейд Первого отряда специальных операций «Дельта» состоялся 26 октября после сложной операции ЦРУ по сбору разведывательных данных. В последней приняли участие курдские отряды и другие партнеры США в регионе, включая иракскую автономиею Курдистан. Об этом Foreign Policy сказал неназванный американский чиновник. Операция с участием вертолетов и сил специального назначения на земле была проведена из иракского города Ербил на территории Сирии.

«Минувшей ночью США привлекли террориста №1 в мире к ответственности. Мир теперь стал значительно безопаснее», - объявил Трамп.

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Смерть Багдади стала победой для Трампа и его команды по национальной безопасности, которая годами охотилась на самого разыскиваемого террориста. Но чиновники и эксперты говорят, что этот успех не перечеркнет вред, который президент США нанес, когда в начале октября решил отозвать американские войска с турецко-сирийской границы на северо-востоке Сирии. Тысячи боевиков «Исламского государства», а также их семьи, разбежались по лагерям в регионе, который контролировали курды из «Сирийских демократических сил».