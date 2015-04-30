Появились фотографии перехвата военных самолетов РФ над Балтикой

Фотографии опубликовало издание The Aviationist, передает "ЕвроПравда". Как отмечается, испанские истребители входят в Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

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Несмотря на то, что более подробной информации об изображениях пока нет, то, что они содержат два Су-34, по крайней мере один Су-27 и один Ан-26, может свидетельствовать о том, что снимки были сделаны 21 марта, когда два Ан-26, два Су-27, а также два Су-34 были идентифицированы в небе над Балтикой согласно информации министерства обороны Латвии.

В то же время, как отмечается в публикации, не исключено, что фото могли быть сделаны и в другой день.

Напомним, ранее немецкое издание Rheinische Post опубликовало фото российских стратегических бомбардировщиков, которые летают над Балтийским и Северным морями с подвешенными крылатыми ракетами.

Отметим, что самолеты российских ВВС часто приближаются на минимальное расстояние к воздушному пространству балтийских и скандинавских стран. При этом они нередко выключают устройства связи и распознавания.