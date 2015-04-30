Кэмерон предложил ввести 5-летний мораторий на повышение налогов

Такое предложение Кэмерон озвучил в преддверии выборов в британский парламент, которые состоятся 7 мая, сообщает Lb.ua со ссылкой на Reuters.

Аналитики отмечают, что закон будет носить чисто символический характер, поскольку для его отмены в случае необходимости потребуется то же большинство в парламенте, что и для его принятия. Кроме того, никакой ответственности за нарушение закона не предусматривается.

По словам аналитика Standard Bank Стива Бэрроу, которого цитирует агентствоBloomberg, предложение заморозить действующие ставки налогов демонстрирует отсутствие уверенности среди консерваторов в победе на предстоящих выборах. Как показывают последние опросы, консерваторы и лейбористы набирают примерно равное число голосов британцев, и при таком исходе при формировании правительства именно лейбористы будут иметь больше шансов на образование коалиции с представителями менее крупных партий.

Читайте такжеКэмерон обещает втрое снизить миграцию и увеличить расходы на оборону

Кроме того, отмечает Бэрроу, репутации консерваторов будет нанесен огромный ущерб, если они примут закон о "заморозке" налогов, а затем отменят его в случае непредвиденных сложностей в экономике.

Тем временем лидер лейбористской партии Эд Милибэнд со своей стороны выступил с критикой планов консерваторов по сокращению расходов на соцвыплаты на 12 млрд фунтов стерлингов ($18,4 млрд). По его словам, данные планы включают в себя сокращение налоговых субсидий на сумму 3,8 млрд фунтов, что ударит главным образом по среднему классу.

Согласно приведенным Милибэндом подсчетам, семья с одним ребенком, зарабатывающая свыше 23 тыс. фунтов в год, недосчитается в результате отмены субсидий 1,6 тыс. фунтов, семья с двумя детьми и годовым доходом свыше 29 тыс. фунтов потеряет 2 тыс. фунтов.

В ответ он пообещал в случае победы на выборах повышать размер налоговых субсидий ежегодно, индексируя их в соответствии с инфляцией.