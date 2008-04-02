Буш призвал страны НАТО отправить дополнительные силы в Афганистан

Президент США Джордж Буш призвал страны-члены НАТО усилить воинские контингенты в Афганистане. "Мы призываем другие страны НАТО также направить дополнительные силы", - заявил Буш журналистам в Бухаресте.

Он напомнил об обещании Франции направить в Афганистан, по меньшей мере, одну тысячу военных. Для НАТО жизненно важно, чтобы первая в истории операция блока за пределами так называемого "евроатлантического региона" увенчалась успехом.

"Мы должны победить", - заявил Буш.

США, со своей стороны, намерены дополнительно к 15 тысячам солдат, уже находящихся в Афганистане, послать туда этой весной еще 3,2 тысячи военнослужащих.

В состав международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF) под командованием НАТО входят военные из 39 стран, а всего сводный контингент ISAF насчитывает 47 тысяч военнослужащих.