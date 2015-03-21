В Тбилиси прошла акция протеста стронников партии Саакашвили

Символическим вручением правительству Грузии большой "красной карточки" бывшая правящая партия "Единое Национальное движение" завершила акцию протеста с требованием отставки кабинета министров, проходящую в субботу в Тбилиси.

Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

После шествий по центральным улицам города и митинга на площади Свободы участники акции направились к зданию Госканцелярии, где передали "красную карточку" и выпустили в воздух воздушные шары в виде акул и пингвина, после чего начали мирно расходиться.

Число участников акции бывшей правящей партии, по заявлениям организаторов, было до 50 тысяч.

"В случае необходимости мы будем проводить перманентные акции протеста и пикетирование зданий со следующими требованиями: отставка правительства, пересмотр избирательной системы и досрочные парламентские выборы", - заявил в завершении акции один из лидеров Нацдвижения Георгий Гарибашвили.

Читайте такжеПорошенко создал Консультативный совет реформ и назначил его главой СаакашвилиК собравшимся сторонникам обратился бывший глава государства Михаил Саакашвили, который заявил, что "мы очень скоро освободим Грузию от этих темных бездействующих сил и вернем Грузию на светлый путь".

"Я не в Грузии, я в Брюсселе, но и тут я дышу Грузией. Где бы я ни был, для меня солнце восходит из Грузии и заходит в Грузии. Моя деятельность направлена на то, чтобы семья каждого из вас чувствовала себя достойно и все гордились нашей Родиной. Это будет целью моей жизни до тех пор, пока я дышу. Моя жизнь принадлежит вам и стране", - заявил Саакашвили в своем видеообращении. По его словам, сегодня "снова нужно спасать нашу страну, снова нужно вытаскивать нацию из болота, в котором мы снова оказались".