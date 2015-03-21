В Тбилиси прошла акция протеста стронников партии Саакашвили
Число участников акции бывшей правящей партии, по заявлениям организаторов, было до 50 тысяч.
Символическим вручением правительству Грузии большой "красной карточки" бывшая правящая партия "Единое Национальное движение" завершила акцию протеста с требованием отставки кабинета министров, проходящую в субботу в Тбилиси.
Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».
После шествий по центральным улицам города и митинга на площади Свободы участники акции направились к зданию Госканцелярии, где передали "красную карточку" и выпустили в воздух воздушные шары в виде акул и пингвина, после чего начали мирно расходиться.
Число участников акции бывшей правящей партии, по заявлениям организаторов, было до 50 тысяч.
"В случае необходимости мы будем проводить перманентные акции протеста и пикетирование зданий со следующими требованиями: отставка правительства, пересмотр избирательной системы и досрочные парламентские выборы", - заявил в завершении акции один из лидеров Нацдвижения Георгий Гарибашвили.
Читайте такжеПорошенко создал Консультативный совет реформ и назначил его главой СаакашвилиК собравшимся сторонникам обратился бывший глава государства Михаил Саакашвили, который заявил, что "мы очень скоро освободим Грузию от этих темных бездействующих сил и вернем Грузию на светлый путь".
"Я не в Грузии, я в Брюсселе, но и тут я дышу Грузией. Где бы я ни был, для меня солнце восходит из Грузии и заходит в Грузии. Моя деятельность направлена на то, чтобы семья каждого из вас чувствовала себя достойно и все гордились нашей Родиной. Это будет целью моей жизни до тех пор, пока я дышу. Моя жизнь принадлежит вам и стране", - заявил Саакашвили в своем видеообращении. По его словам, сегодня "снова нужно спасать нашу страну, снова нужно вытаскивать нацию из болота, в котором мы снова оказались".