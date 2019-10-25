Послы ЕС решат, откладывать ли Brexit в третий раз

В проекте текста, который будет обсуждаться в Брюсселе в пятницу, пока отсутствует новая дата Brexit.

Послы ЕС в пятницу рассмотрят вопрос отсрочки даты выхода Британии из ЕС на фоне затормаживания рассмотрения соглашения о Brexit в британском парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Большинство стран Евросоюза выступают за предоставление трехмесячной отсрочки для Британии с возможностью покинуть блок раньше, если соглашение о Brexit будет одобрено в парламенте. Франция выступает за более короткий срок переноса Brexit.

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Согласно проекту решения 27 стран ЕС, с которым в четверг вечером ознакомилось агентство Reuters, ЕС готовится оказать Британии третью отсрочку "с целью обеспечения возможности окончательной ратификации" соглашения, о котором договорились премьер Джонсон и Брюссель.

В проекте текста, который будет обсуждаться в Брюсселе в пятницу, пока отсутствует новая дата Brexit.

ЕС надеется, что решение о продолжительности отсрочки будет принято в пятницу. В то же время существует возможность, что принятие решения о дате могут перенести на начало следующей недели, чтобы понять, готов ли парламент Великобритании пойти на досрочные выборы.

Премьер Джонсон в четверг призвал Палату общин проголосовать за проведение досрочных выборов 12 декабря. Палата рассмотрит этот вопрос в понедельник.

Через три года, как британцы проголосовали за выход из Евросоюза, судьба Brexit остается неопределенной. Сейчас датой Brexit есть 31 октября.