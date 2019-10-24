В НАТО не хотят новой гонки вооружений, но вынуждены реагировать на действия РФ - Столтенберг

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности НАТО стали больше инвестировать в оборону.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе не хотят новой гонки вооружений, но вынуждены реагировать на размещение Россией ядерных ракет в Европе.

Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе после завершения первого дня двухдневного заседания министров обороны стран-членов Организации Североатлантического договора.

"Похоже все, что говорит о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, является аргументом для увеличения расходов на оборону, поскольку большее количество российских ракет с ядерным потенциалом в Европе способны за считанные минуты достичь европейских городов, просто увеличивает неопределенность и непредсказуемость, с которыми сталкиваются члены НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

В этой связи генсек сказал, что Альянс начал реагировать на появление большего количества российских ракет путем приведения в высшую степень боеготовности сил НАТО и размещения боеспособных групп на восточном рубеже Альянса. Также он добавил, что НАТО стали больше инвестировать в оборону.

"Но как я отмечал неоднократно - мы не хотим новой гонки вооружений, мы не хотим новой холодной войны, и мы стремимся лучших отношений с нашим соседом Россией, включая эффективный режим контроля над вооружениями", - сказал Столтенберг.

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Как сообщал УНИАН, 2 августа завершилась процедура выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, в результате чего данное соглашение прекратило свое действие.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия несет исключительную ответственность за прекращение договора. По его словам, начиная по крайней мере с середины 2000-х годов, Россия разрабатывала, производила, осуществляла пусковые испытания, а теперь развернула несколько батальонов своей ракеты, что противоречит договору (крылатой ракеты средней дальности наземного базирования SSC-8 или 9М729). Соединенные Штаты впервые выразили свою обеспокоенность России в 2013 году. Россия в ответ систематически, в течение шести лет, отвергала усилия США, направленные на возвращение России к соблюдению условий договора.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ был призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещал США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.