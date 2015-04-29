В Англии сел американский военный самолет, о пропаже которого сообщали СМИ
10:14, 29 апреля 2015Мир
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Американский военный самолет-танкер безопасно приземлился на базе в Англии после чрезвычайной ситуации в полете.
Боинг КС-135 Stratotanker приземлился / Wikimedia
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ВВС США.
Боинг КС-135 Stratotanker приземлился в 01:20 по местному времени, через час после чрезвычайной ситуации. Подробности "чрезвычайной ситуации" неизвестны.
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