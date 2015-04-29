В Англии сел американский военный самолет, о пропаже которого сообщали СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ВВС США.

Боинг КС-135 Stratotanker приземлился в 01:20 по местному времени, через час после чрезвычайной ситуации. Подробности "чрезвычайной ситуации" неизвестны.

Читайте такжеВ США авиалайнер с горящим двигателем совершил аварийную посадкуРанее ряд британских СМИ сообщили об исчезновении самолета над Ла-Маншем.