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Парламент Британии отклонил предложенный Джонсоном график Brexit

00:30, 23 октября 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Британский парламент во вторник вечером, 22 октября, отклонил предложенный премьером Борисом Джонсоном график ускоренного рассмотрения законодательства о Brexit.

Таким образом, парламент заставил правительство вести переговоры с ЕС об отсрочке выхода страны из Евросоюза, пишет Deutsche Welle.

Отмечается, что это решение стало серьезным препятствием для Джонсона на пути обеспечения Brexit с соглашением до 31 октября. Ранее в этот день Палата общин в предварительном чтении впервые одобрила содержание достигнутого между Лондоном и Брюсселем соглашения о Brexit.

После голосования Джонсон заявил, что правительство откладывает рассмотрение соглашения о Brexit в парламенте. "Сейчас ЕС должен решить, как ответить на запрос парламента о продлении срока", - сказал Джонсон в Палате общин.

По его словам, он будет разговаривать с лидерами стран-членов Евросоюза. "Пока они не примут решение, мы приостанавливаем рассмотрение этого законодательства", - подчеркнул Джонсон.

Также премьер добавил, что правительство одновременно будет готовиться к неурегулированному выходу из ЕС, то есть без соглашения страны с евроблоком.

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В ЕС уже отреагировали на результаты голосования в британском парламенте. Пресс-секретарь председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера Мина Андреева написала в соцсети Twitter, что "Еврокомиссия принимает к сведению результат сегодняшнего дня и ожидает, что правительство Великобритании сообщит нам о следующих шагах".

Она добавила, что президент Европейского Совета Дональд Туск проводит консультации с лидерами стран-членов ЕС по просьбе Лондона об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.

Накануне в парламенте Великобритании не вынесли на голосование вопрос об одобрении соглашения с Евросоюзом, а 19 октября Палата общин после многочасовых дебатов решила отложить голосование по принятию нового соглашения о Brexit.

После переноса голосования о соглашении 19 октября Джонсон отправил в Брюссель два письма. В одном он формально попросил об отсрочке Brexit, но в другом выступил против переноса выхода страны из ЕС. Как сообщило издание Sunday Times, Брюссель, вероятно, отложит Brexit до февраля 2020 года, если Джонсон не заручится поддержкой большинства в парламенте для одобрения сделки.

Лондон и Брюссель достигли договоренности относительно нового соглашения о Brexit 17 октября. Раньше ее было принято на саммите ЕС.

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Теги: #Евросоюз#Великобритания#Brexit