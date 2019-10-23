Парламент Британии отклонил предложенный Джонсоном график Brexit
Британский парламент во вторник вечером, 22 октября, отклонил предложенный премьером Борисом Джонсоном график ускоренного рассмотрения законодательства о Brexit.
Таким образом, парламент заставил правительство вести переговоры с ЕС об отсрочке выхода страны из Евросоюза, пишет Deutsche Welle.
Отмечается, что это решение стало серьезным препятствием для Джонсона на пути обеспечения Brexit с соглашением до 31 октября. Ранее в этот день Палата общин в предварительном чтении впервые одобрила содержание достигнутого между Лондоном и Брюсселем соглашения о Brexit.
После голосования Джонсон заявил, что правительство откладывает рассмотрение соглашения о Brexit в парламенте. "Сейчас ЕС должен решить, как ответить на запрос парламента о продлении срока", - сказал Джонсон в Палате общин.
По его словам, он будет разговаривать с лидерами стран-членов Евросоюза. "Пока они не примут решение, мы приостанавливаем рассмотрение этого законодательства", - подчеркнул Джонсон.
Также премьер добавил, что правительство одновременно будет готовиться к неурегулированному выходу из ЕС, то есть без соглашения страны с евроблоком.
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В ЕС уже отреагировали на результаты голосования в британском парламенте. Пресс-секретарь председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера Мина Андреева написала в соцсети Twitter, что "Еврокомиссия принимает к сведению результат сегодняшнего дня и ожидает, что правительство Великобритании сообщит нам о следующих шагах".
Она добавила, что президент Европейского Совета Дональд Туск проводит консультации с лидерами стран-членов ЕС по просьбе Лондона об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.
Накануне в парламенте Великобритании не вынесли на голосование вопрос об одобрении соглашения с Евросоюзом, а 19 октября Палата общин после многочасовых дебатов решила отложить голосование по принятию нового соглашения о Brexit.
После переноса голосования о соглашении 19 октября Джонсон отправил в Брюссель два письма. В одном он формально попросил об отсрочке Brexit, но в другом выступил против переноса выхода страны из ЕС. Как сообщило издание Sunday Times, Брюссель, вероятно, отложит Brexit до февраля 2020 года, если Джонсон не заручится поддержкой большинства в парламенте для одобрения сделки.
Лондон и Брюссель достигли договоренности относительно нового соглашения о Brexit 17 октября. Раньше ее было принято на саммите ЕС.