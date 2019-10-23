Парламент Британии отклонил предложенный Джонсоном график Brexit

Парламент Великобритании не поддержал предложенный Борисом Джонсоном график рассмотрения законодательства относительно выхода страны из ЕС.

Британский парламент во вторник вечером, 22 октября, отклонил предложенный премьером Борисом Джонсоном график ускоренного рассмотрения законодательства о Brexit.

Таким образом, парламент заставил правительство вести переговоры с ЕС об отсрочке выхода страны из Евросоюза, пишет Deutsche Welle.

Отмечается, что это решение стало серьезным препятствием для Джонсона на пути обеспечения Brexit с соглашением до 31 октября. Ранее в этот день Палата общин в предварительном чтении впервые одобрила содержание достигнутого между Лондоном и Брюсселем соглашения о Brexit.

После голосования Джонсон заявил, что правительство откладывает рассмотрение соглашения о Brexit в парламенте. "Сейчас ЕС должен решить, как ответить на запрос парламента о продлении срока", - сказал Джонсон в Палате общин.

По его словам, он будет разговаривать с лидерами стран-членов Евросоюза. "Пока они не примут решение, мы приостанавливаем рассмотрение этого законодательства", - подчеркнул Джонсон.

Также премьер добавил, что правительство одновременно будет готовиться к неурегулированному выходу из ЕС, то есть без соглашения страны с евроблоком.

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В ЕС уже отреагировали на результаты голосования в британском парламенте. Пресс-секретарь председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера Мина Андреева написала в соцсети Twitter, что "Еврокомиссия принимает к сведению результат сегодняшнего дня и ожидает, что правительство Великобритании сообщит нам о следующих шагах".

Она добавила, что президент Европейского Совета Дональд Туск проводит консультации с лидерами стран-членов ЕС по просьбе Лондона об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.

Накануне в парламенте Великобритании не вынесли на голосование вопрос об одобрении соглашения с Евросоюзом, а 19 октября Палата общин после многочасовых дебатов решила отложить голосование по принятию нового соглашения о Brexit.

После переноса голосования о соглашении 19 октября Джонсон отправил в Брюссель два письма. В одном он формально попросил об отсрочке Brexit, но в другом выступил против переноса выхода страны из ЕС. Как сообщило издание Sunday Times, Брюссель, вероятно, отложит Brexit до февраля 2020 года, если Джонсон не заручится поддержкой большинства в парламенте для одобрения сделки.

Лондон и Брюссель достигли договоренности относительно нового соглашения о Brexit 17 октября. Раньше ее было принято на саммите ЕС.