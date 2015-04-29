В США авиалайнер с горящим двигателем совершил аварийную посадку

Об этом пповідомляє ТАСС.

Как сообщили журналистам представители воздушной гавани, в результате инцидента никто не пострадал.

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По их данным, на борту лайнера компании United Airlines, направлявшийся в Ньюарк (штат Нью-Джерси), находились 75 человек, все они были эвакуированы сразу же после посадки.

Один из пассажиров с целью безопасности был доставлен в больницу.