В США авиалайнер с горящим двигателем совершил аварийную посадку
01:50, 29 апреля 2015Мир
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В международном аэропорту американского города Филадельфия (штат Пенсильвания) во вторник пассажирский авиалайнер совершил аварийную посадку из-за возгорания одного из двигателей
В Филадельфии посадили пассажирский самолет с горящим двигателем / orangesmile.com
Об этом пповідомляє ТАСС.
Как сообщили журналистам представители воздушной гавани, в результате инцидента никто не пострадал.
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По их данным, на борту лайнера компании United Airlines, направлявшийся в Ньюарк (штат Нью-Джерси), находились 75 человек, все они были эвакуированы сразу же после посадки.
Один из пассажиров с целью безопасности был доставлен в больницу.
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