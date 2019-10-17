Протесты в Барселоне ночью: 45 пожаров, атаки кислотой, запуск ракеты в вертолет (фото)

Столкновения в Барселоне начались, когда часть демонстрантов переехала в штаб отдела внутренних дел.

В Барселоне в среду ночью усилились акции протеста. В результате происшествия арестованы 20 человек, 52 лицам оказали медицинскую помощь.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Протестанты, в частности, сжигали автомобили, атаковали правоохранителей кислотой и коктейлями Молотова и запускали пиротехнические ракеты в полицейские вертолеты.

По информации местных властей, в центре города произошло до 45 пожаров. Вследствие набегов на полицейских 20 человек арестовали, еще 52 оказывали медицинскую помощь.

СМИ пишут, что столкновения в Барселоне начались, когда часть демонстрантов переехала в штаб отдела внутренних дел. Группа протестующих с закрытыми лицами громила забор, поджигала мусорные баки, огонь с которых перекинулся на десяток автомобилей.

У копов демонстранты бросали камни и кислоту, в вертолет правоохранителей – пиротехническую ракету.

Были также серьезные столкновения в Жироне, Лериде и Таррагоне.

В ближайшие дни МВД передислоцирует в Каталонию еще 200 сотрудников спецподразделений полиции.

Напомним, 14 октября Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.

Максимальный срок заключения - 13 лет, получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориоль Жункерас – за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств. После этого протестующие, несогласные с приговором суда для лидеров каталонских сепаратистов, отправились в направлении аэропорта Эль-Прат в Барселону с целью его блокады. На следующий день работа аэропорта была разблокирована.