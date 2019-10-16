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"Люди устали": в Британии появится канал новостей, игнорирующий тему Brexit

16:27, 16 октября 2019
Мир
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REUTERS

Британский телеканал Sky News решил запустить дополнительный канал новостей, который будет игнорировать Brexit, поскольку британцы за три года сильно устали от этой темы.

Об этом Sky News сообщил в среду, 16 октября, передает "Европейская правда".

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По данным телеканала, проведенное этим летом исследование показало, что треть людей полностью избегает новостей. Более 70% опрошенных обвинили Brexit, заявив, что они слишком расстроены политическими дебатами вокруг него. Почти 60% сказали, что новости оказывают негативное влияние на их настроение, а 40% считают, что чувствуют себя бессильными влиять на события.

Sky News продолжит освещать Brexit на главном канале. Параллельно на платной платформе будет запущена новая программа новостей, в которой не будет новостей о Brexit.

Sky News Brexit-Free выйдет в эфир в среду на канале Sky 523 и будет транслироваться с 17:00 до 22:00 с понедельника по пятницу.

"Brexit - это историческое событие, которое имеет большое влияние, и мы в дальнейшем будем освещать ее. Новый канал просто дает людям возможность отдохнуть от Brexit, применить фильтр к их заголовкам и услышать о проблемах далеко от Вестминстера и Брюсселя с акцентом на жесткую, оригинальную журналистику", - сказал Джон Райли, руководитель Sky News.

Как сообщал УНИАН, Великобритания и Европейский Союз близки к созданию проекта соглашения о Brexit.

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Теги: #Великобритания#Brexit