"Люди устали": в Британии появится канал новостей, игнорирующий тему Brexit

Sky News продолжит освещать тему Brexit на главном канале.

Британский телеканал Sky News решил запустить дополнительный канал новостей, который будет игнорировать Brexit, поскольку британцы за три года сильно устали от этой темы.

Об этом Sky News сообщил в среду, 16 октября, передает "Европейская правда".

Читайте такжеСоглашение по Brexit может быть заключено на этой неделе - представитель ЕС

По данным телеканала, проведенное этим летом исследование показало, что треть людей полностью избегает новостей. Более 70% опрошенных обвинили Brexit, заявив, что они слишком расстроены политическими дебатами вокруг него. Почти 60% сказали, что новости оказывают негативное влияние на их настроение, а 40% считают, что чувствуют себя бессильными влиять на события.

Sky News продолжит освещать Brexit на главном канале. Параллельно на платной платформе будет запущена новая программа новостей, в которой не будет новостей о Brexit.

Sky News Brexit-Free выйдет в эфир в среду на канале Sky 523 и будет транслироваться с 17:00 до 22:00 с понедельника по пятницу.

"Brexit - это историческое событие, которое имеет большое влияние, и мы в дальнейшем будем освещать ее. Новый канал просто дает людям возможность отдохнуть от Brexit, применить фильтр к их заголовкам и услышать о проблемах далеко от Вестминстера и Брюсселя с акцентом на жесткую, оригинальную журналистику", - сказал Джон Райли, руководитель Sky News.

Как сообщал УНИАН, Великобритания и Европейский Союз близки к созданию проекта соглашения о Brexit.