"Пед*к": американцы оставили россиянам "поздравления" на триколоре, покидая базу в Сирии (фото)

Сегодня ВС США покинули военную базу на западе города Манбидж

Американские военные, покидая базу «Харабиск» в Сирии, оставили россиянам «поздравления» на русском.

Американцы нарисовали половой орган, закрасив его в цвета российского флага на фоне триколора и дописав матерное слово кириллицей: «Пед*к».

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Фотографию с нецензурными пожеланиями опубликовал Telegram-канал Directorate 4.

Отмечается, что сегодня ВС США покинули военную базу на западе города Манбидж. Позиции заняли российские войска.

Действия американцев официально подтвердил спикер операции полковник Майклс Кэггинс. Сирийские правительственные силы продолжают устанавливать блокпосты в районе Манбидж на подконтрольной «Военном совете Манбиджа» территории.

О выводе войск, кроме США, сообщили представители Великобритании и Германии.

Напомним, Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды.

Наземному наступлению Турции предшествовали авианалеты и артиллерийский обстрел территории, где удерживаются курдские силы. Министерство обороны Турции заявило, что с начала операции на северо-востоке Сирии военные нанесли удары по 181 боевой цели.

По данным базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека, в результате ударов турецкой авиации погибли, по меньшей мере, 15 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Перед этим силы США начали вывод войск из районов, расположенных вдоль сирийской границы с Турцией. Курдские силы как союзник Штатов в регионе в борьбе с группировкой «Исламское государство» назвали вывод американских войск из северо-восточной Сирии «ударом в спину».