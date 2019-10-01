В Кремле прокомментировали отказ Беларуси разместить военную базу РФ

Ранее Лавров назвал отказ Беларуси в размещении военной базы РФ "действительно неприятным эпизодом".

Москва и Минск на данном этапе не обсуждают создание военной базы России в Белоруссии, есть обязательства, которые компенсируют ее отсутствие, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Об этом сообщает ТАСС во вторник, 1 октября.

Ранее во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей высказал мнение, что в размещении на территории республики российской военной базы «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла». Он отметил, что решение Минска продиктовано национальными интересами, оно принято не под давлением извне.

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В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов считает, что военная база могла бы стать для республики «зонтиком безопасности». По его мнению, белорусская сторона поступила недальновидно.

В сентябре глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии от военной базы РФ «неприятным эпизодом».

"Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание: президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно подчеркивал, что его страна на 100% союзник России, и что армию республики нужно рассматривать как защищающую наши общие интересы и нашу общую территорию", — отметил Лавров в интервью газете "Коммерсант".

Тема создания на территории Белоруссии российской военной базы обсуждается уже давно. В 2015 году Лукашенко поставил в этом вопросе точку, заявив, что такая база не нужна ни Москве, ни Минску. А шумиху вокруг этой темы он назвал политической.

Как сообщал УНИАН, на территории Норвегии заметили тактические группы российского спецназа, которые действовали как в Шпицбергене, так и на материковой части страны.