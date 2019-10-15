CNN: Сын Байдена считает свою работу в Украине «недальновидным» поступком

Он допускает, что украинская энергетическая компания могла нанять его лишь из-за влиятельности отца.

Сын бывшего вице-президента США Хантер Байден считает, что поступил «недальновидно», когда занял пост в совете директоров газовой компании в Украине. Потому что за этот поступок его отцу Джо Байдену теперь приходится отвечать политически.

«Я не сделал ничего плохого вообще. Однако, это было недальновидно оказаться в центре чего такого. С многих точек зрения, это было болото? Думаю, да», - цитирует его слова CNN.

«Нарушил ли я что-то? Нет, ни в коем случае», - добавил он.

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Издание пишет, что Хантер Байден впервые ответил на вопрос о его деловых связях в Украине, которые президент США Дональд Трамп и его адвокат Руди Джулиани, а также их союзники в Республиканской партии используют, чтобы выставить семью бывшего вице-президента коррумпированной. Во всяком случае, пока не было обнаружено доказательств, которые указывали бы на какие-либо нарушения со стороны Джо Байдена или его сына.

По словам Хантера Байдена, он только один раз обсуждал с отцом Украину. В разговоре бывший вице-президент сказал сыну: «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». И тот ответил: «Да, я знаю».

«И это был буквально конец дискуссии», - вспомнил Хантер.

Он также признал, что, вероятно, украинская компания не предложила бы ему место в совете директоров, если бы его отец не занимал влиятельную должность в Вашингтоне.

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На вопрос, не жалеет ли он о работе в Украине, Байден-младший ответил: «Я только жалею, что не подумал о возможном появлении Руди Джулиани или президента США, которые будут слушать все эти смехотворные теории заговора. Все их абсолютно полностью развенчали».

«Знаете, я человек. Сделал ли я ошибку? Что же, возможно в большой схеме вещей может и так. Но сделал я ошибку с точки зрения этичности? Абсолютно нет», - пояснил он.