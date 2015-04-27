Колонна "Ночных волков" покинула Беларусь через КПП Брест

Белорусские пограничники только что проверили паспорта и пропустили "ночных волков" - всего в колонне было около 15 мотоциклов, передает Русская служба Би-би-си.

Байкеры сняли с головной машины российский флаг и передали его представителю российского консульства. До этого они говорили, что консул будет присутствовать при пересечении польской границы, но как сообщает наш корреспондент, дипломат остался с флагом на белорусской стороне.

Ранее власти Польши заявили, что не пустят в страну представителей байк-клуба.

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Источники в пограничной службе Беларуси рассказали, что польская сторона последние несколько дней очень тщательно проверяет документы всех, кто пересекает границу. В частности, прошлой ночью было отказано во въезде некоторым байкерам, у которых не была забронирована гостиница в Польше.

Как заявил один из участвующих в пробеге "Ночных волков", их документы в порядке и они надеются, что Польша их все-таки пропустит.

Ранее УНИАН сообщал, что белорусские активисты решили встретить путинских "Ночных волков" с украинским флагом. Также сообщалось, что Германия запретила путинским "Ночным волкам" въезд на свою территорию.