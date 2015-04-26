"Оккупанты - вон": Белорусские активисты решили встретить путинских "Ночных волков" с украинским флагом (фото)

Белорусские общественные активисты Ольга Миколайчик, Андрей Мельников и Леонид Кулаков подготовили к встрече "путинских" байкеров из клуба "Ночные волки" плакат "Оккупанты - вон", желто-голубой и бело-красно-белый флаги и портрет погибшего на Майдане белоруса Михаила Жызневского, сообщает Радыё Свабода.

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Однако сами байкеры возле Кургана славы не появились.

Скандальный мотопробег «Москва-Берлин», который в субботу стартовал из Москвы, должен был прибыть на Курган славы 25 апреля в 23 часа.

Согласно информации некоторых источников, колонна решила остановиться в Смоленске и отправиться в Беларусь утром в воскресенье.