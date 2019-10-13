В США обвалилось здание недостроенного отеля, есть погибший и раненые (видео)

В момент обрушения конструкции на стройке находились более сотни рабочих.

В Новом Орлеане один человек погиб и еще по меньшей мере 18 ранены в результате обвала недостроенного здания отеля Hard Rock. Спасатели пытаются спасти еще двух человек, которые остаются под обломками.

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Как сообщает CNN, в момент обрушения конструкции на стройке находились более сотни рабочих. Причины обвала неизвестны.

Власти сообщают, что конструкция остается нестабильной, и опасаются еще одного обвала. Прикрепленный к зданию кран находится в неустойчивом положении. Ближайшие кварталы оцепили, а здания – эвакуировали.

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