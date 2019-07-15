Очевидцы засняли на видео гибель людей на рухнувшем аттракционе в Индии
16:12, 15 июля 2019Мир
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По предварительным данным, в гондоле находился 31 человек.
Двое человек погибли в результате инцидента / скриншот
В парке развлечений индийского города Ахмадабад рухнул аттракцион-маятник, в результате чего погибли люди.
Видео происшествия опубликовало издание The Sun.
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На кадрах видно, как круговая гондола аттракциона слетает с основания во время движения и падает на землю.
По предварительным данным, в гондоле находился 31 человек. Из них двое погибли, 29 - госпитализировали.
В настоящий момент полиция выясняет причину обрушения.
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