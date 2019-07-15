Очевидцы засняли на видео гибель людей на рухнувшем аттракционе в Индии

По предварительным данным, в гондоле находился 31 человек.

В парке развлечений индийского города Ахмадабад рухнул аттракцион-маятник, в результате чего погибли люди.

Видео происшествия опубликовало издание The Sun.

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На кадрах видно, как круговая гондола аттракциона слетает с основания во время движения и падает на землю.

По предварительным данным, в гондоле находился 31 человек. Из них двое погибли, 29 - госпитализировали.

В настоящий момент полиция выясняет причину обрушения.

Как сообщал УНИАН, в индонезийской столице Джакарте на обзорном колесе внезапно начали переворачиваться кабинки.