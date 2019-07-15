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Очевидцы засняли на видео гибель людей на рухнувшем аттракционе в Индии

16:12, 15 июля 2019
Мир
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Двое человек погибли в результате инцидента / скриншот

Видео происшествия опубликовало издание The Sun.

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На кадрах видно, как круговая гондола аттракциона слетает с основания во время движения и падает на землю.

По предварительным данным, в гондоле находился 31 человек. Из них двое погибли, 29 - госпитализировали.

В настоящий момент полиция выясняет причину обрушения.

Как сообщал УНИАН, в индонезийской столице Джакарте на обзорном колесе внезапно начали переворачиваться кабинки.

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Теги: #Индия#несчастный случай#аттракцион