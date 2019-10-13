В Британии призвали НАТО проявлять дальновидность в сдерживании агрессии РФ

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб предупредил об инновационной киберугрозе со стороны РФ.

НАТО должна "проявлять дальновидность" в адаптации средств для сдерживания "российских схем агрессии".

Об этом министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил сегодня, выступая с речью на Парламентской ассамблее НАТО в Лондоне, сообщает Deutsche Welle.

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По словам Рааба, НАТО приходится сталкиваться и бороться со "все более агрессивной Россией". В качестве примера агрессии он назвал аннексию Россией украинского Крыма, кибератаки на европейские государства и нападение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

Глава британского МИДа также указал, что НАТО уже предприняла определенные меры. Речь идет, в частности, об усилении контингента в Эстонии, увеличении поддержки Грузии и Украины, а также о присутствии сил Североатлантического альянса в Черном море.

Вместе с тем Рааб предупредил о новой, инновационной киберугрозе со стороны РФ.

"Но в этой изменяющейся среде мы должны смотреть в будущее, мы должны меняться вместе с ним. Россия уже демонстрирует новую, инновационную киберугрозу своей безрассудной и безответственной деятельностью", - подчеркнул он.

В то же время Рааб добавил, что НАТО необходимо найти подход, который даст возможность улучшить отношения с Москвой, "если и когда Россия продемонстрирует свои серьезные намерения, готовность и способность сотрудничать, поддерживая международный закон, а не попирая его".