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Куба избрала президента

01:33, 11 октября 2019
Мир
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Новый президент Кубы будет занимать пост президента страны до 2023 года / kremlin.ru

Об этом пишет Cubadebate.

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"Национальная ассамблея народной власти (АНПП) выбрала в этот четверг, 10 октября, президентом Республики Куба Мигеля Марио Диаса-Канеля Бермудеса, который будет занимать пост президента страны до 2023 года", - говорится в публикации.

На внеочередной сессии, законодатели проголосовали за 59-летнего Мигеля Диаса-Канеля, который ранее возглавлял Совет министров республики Кубы, и был одним из 17 кандидатов на должность.

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Теги: #Куба