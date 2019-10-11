Куба избрала президента
01:33, 11 октября 2019Мир
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Ранее 59-летний Мигель Диас-Канель возглавлял Совет министров республики.
Новый президент Кубы будет занимать пост президента страны до 2023 года / kremlin.ru
Новым президентом Кубы по результатам выборов стал Мигель Диас-Канель.
Об этом пишет Cubadebate.
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"Национальная ассамблея народной власти (АНПП) выбрала в этот четверг, 10 октября, президентом Республики Куба Мигеля Марио Диаса-Канеля Бермудеса, который будет занимать пост президента страны до 2023 года", - говорится в публикации.
На внеочередной сессии, законодатели проголосовали за 59-летнего Мигеля Диаса-Канеля, который ранее возглавлял Совет министров республики Кубы, и был одним из 17 кандидатов на должность.
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