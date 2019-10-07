Foreign Policy: «Вагнер» разбит, но его история еще ударит по самой России

После того, как американские военные в Сирии разбили российских наемников, их организация начала приходить в упадок.

Российская группа «Вагнер» - тайная организация наемников, которые ведут войны от имени Кремля против Украины, в Сирии и Центрально-Африканской Республике. Она кажется чем-то фантастическим из романов Тома Клэнси. Рожденная из необходимости Москвы отрицать свои военные операции за рубежом, группа наемников была на передовой во времена наиболее интенсивных сражений на Донбассе, а также в Сирии на протяжении последних лет.

Ее бойцы попали в заголовки, когда устроили дерзкое наступление на позиции военных США на северо-востоке Сирии в феврале 2018 года.

Казалось, «Вагнер» оказался на острие агрессивной российской внешней политики. Но он, вероятно, не такой влиятельный, как кажется, — пишет Foreign Policy. Прошедшие несколько месяцев отметились разоблачениями многочисленных неудач российских наемников. 28 июля расследование российского издания «Новая Газета» выявило, что трое российских боевиков были убиты в центральной части Сирии в середине июня. Но они были членами не «Вагнера», а другой подобной фирмы под названием «Щит».

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Эти потери стали первым подтверждением гибели российских наемников, не связанных с «Вагнером». Этот факт был усилен их присутствием в сирийской пустыне, которая до того была главной зоной деятельности «Вагнера» в Сирии. Группа сыграла важную роль в захвате Пальмиры и города Дейр-эз-Зор в 2016-м и 2017-м годах. Очевидно, другая «частная армия» вытесняет наемников «Вагнера». И если одного сообщения не достаточно, была и другая статья издания Meduza, журналистам которого удалось пообщаться с боевиками «Вагнера», отправленных в Венесуэлу.

Когда российские наемники прибыли в южноамериканскую страну в январе, многие решили, что это боевики пресловутой группы, которых отправили поддержать режим венесуэльского диктатора Николаса Мадуро на фоне массовых протестов. Некоторые западные аналитики допустили, что это свидетельствует о росте статуса «Вагнера» с роли политического инструмента до военной поддержки союзных режимов, чье выживание висит на волоске. Но статья Meduza свидетельствует об обратном. Работник «Вагнер» рассказал журналистам, что он и другие наемники были лишь охранниками офиса компании «Роснефть» в Каракасе. Другое интервью с давним наемником «Вагнера» подтвердило, что группа не сыграла никакой роли в Венесуэле вопреки всем репортажам.

Как оказалось, на протяжении последних месяцев опытные наемники-ветераны перетекали в другие частные боевые группы, такие как «Щит» и «Патриот». А «Вагнер» утратил свою автономию в принятии решений и был понижен в статусе до охранной службы в Сирии. Таким образом группа наемников стала лишь жалким подобием себя прежней. После разгрома в феврале 2018 года Кремль обрезал ей крылья. А наиболее ценные кадры переманили конкуренты. Кровавое поражение при столкновении с армией США в феврале 2018 года стала началом конца пресловутой компании.

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Наиболее тревожным представляется то, что «Вагнер» вообще смогла хоть на некоторое время стать очень влиятельной организацией наемников. Кремль уже давно тщательно ограничивает и регулирует деятельность частного сектора в сфере безопасности, защищая свою монополию на вооруженные формирования в России. С юридической точки зрения, различные частные армии в РФ официально не существуют. Российское законодательство запрещает им функционировать. «Вагнер» смог развиться в этом юридическом вакууме благодаря некоторым амбициозным сотрудникам компании Moran Security Group. Они превратили прозаический оборонный проект в целую частную армию с российскими танками, артиллерией и более чем 5 тысячами солдат.

Группа наемников стала одной из самых могущественных структур в измерении количества бойцов и материального обеспечения в РФ, которая не входит в оборонительный аппарат Кремля или структуры лидера Чечни Рамзана Кадырова. Такая ситуация бросает вызов центральной власти в Москве с ростом неопределенности относительно будущего России после 2024 года, когда, как считается, последний президентский срок Путина истечет. Российский автократ руководит Россией с помощью ряда компромиссов и договоренностей между властными элитами: между бизнесменами, бюрократами, а также всемогущими «силовиками».

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Борьба за свои позиции и попытки уничтожить врагов уже началась и, скорее всего, углубится с приближением следующих президентских выборов. Система Путина, которая кажется внешне стабильной и монопольной, на самом деле очень персонализированная. Различные спецслужбы разделены на фракции, которые согласились с покорностью действующему президенту.

«Вагнер» ослаб. Но его главное наследие заключается в том, что он вообще смог существовать. В России, где нет никаких юридических ограничений, которые бы могли регулировать частные военные фирмы, где битва между элитами только усиливается, теперь существует прецедент многотысячной частной армии. И она отчитывается только перед тем, кто ею владеет. Фирмы наподобие «Вега», «Щит» и «Патриот» - лишь бледное эхо того, чем был «Вагнер» на пике своей деятельности в 2018 году. Однако, у них есть блестящий пример того, какими они должны когда-то стать. И это, по мнению издания, может быть угрозой для менее стабильной России после Путина.