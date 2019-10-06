ФБР допросило в Нью-Йорке депутата российской Госдумы

Посол РФ в США назвал такие действия "неприемлемыми и возмутительными".

Сотрудники ФБР допросили в Нью-Йорке депутата Госдумы России Ингу Юмашеву. Российское посольство в Вашингтоне ответило на допрос нотой протеста.

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Как сообщается в Facebook российского дипломатического ведомства, Юмашева прибыла в США для участия в форуме "Диалог Форт-Росс". Ее задержали в аэропорту Нью-Йорка.

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал такие действия "неприемлемыми и возмутительными".

Ранее СМИ сообщили, что российские агенты пытались сломать систему связи ФБР, начиная с 2010 года, чтобы помешать бюро в отслеживании российских шпионов в США.