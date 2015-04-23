Китай посчитал ядерные боеголовки в КНДР

В публикации говорится о том, что данная оценка прозвучала в феврале нынешнего года на закрытой встрече китайских и американских экспертов по ядерным программам, пишет Росбалт.

Ранее американские специалисты говорили о том, что ядерный арсенал КНДР составляет 10-16 боеголовок.

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В недавно опубликованном отчете американскихэкспертов говорится о том, что Пхеньян планирует расширить свою ядерную программу и намерен создать 100 ядерных боеголовок к 2020 году.