Китай посчитал ядерные боеголовки в КНДР
15:52, 23 апреля 2015Мир
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По оценкам китайских экспертов, Северная Корея на сегодняшний день может располагать примерно 20 ядерными боеголовками и в состоянии удвоить это число к 2016 году, пишет американское издание Wall Street Journal.
REUTERS
В публикации говорится о том, что данная оценка прозвучала в феврале нынешнего года на закрытой встрече китайских и американских экспертов по ядерным программам, пишет Росбалт.
Ранее американские специалисты говорили о том, что ядерный арсенал КНДР составляет 10-16 боеголовок.
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В недавно опубликованном отчете американскихэкспертов говорится о том, что Пхеньян планирует расширить свою ядерную программу и намерен создать 100 ядерных боеголовок к 2020 году.
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