Уго Чавес едет к Лукашенко

Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС ФРИАС посетит Беларусь с официальным визитом, который состоится 22-24 июля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства, Президент Венесуэлы приглашен Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО.

Вместе с тем, пресс-служба не уточнила круг вопросов для двухсторонних белорусско-венесуэльских переговоров.

Справка УНИАН. Лидер движения «Пятая Республика» Уго Рафаэль ЧАВЕС ФРИАС стал Президентом Боливарианской Республики Венесуэла в 1998 году после длительного военного противостояния. Он родился 28 июля 1954 года в д.Сабанета (штат Баринас, Венесуэла), имеет высшее военное образование.

У.ЧАВЕС известен своей непримиримой позицией в отношении США. Он не раз высказывал резкую критику в связи с внешней политикой Белого дома, в первую очередь, касающуюся стран, так называемых, диктатур – Куба, Венесуэла, Беларусь. У.ЧАВЕС угрожал США прекратить поставки нефти в США, после чего президент США Джордж БУШ поручал правительству подготовить программу диверсификации поставок энергоресурсов, «чтобы не зависеть от стран диктатуры».

В мае 2006 года Президент Венесуэлы У.ЧАВЕС заявил о готовности предоставить европейцам с малыми доходами дешевое топливо для отопления их домов. «Я хочу предложить поддержку бедной части населения, однако хочу быть уверенным, что эта помощь дойдет именно до них»,- сказал тогда У.ЧАВЕС.

Зимой 2006 года Венесуэла помогала бедным американцам.