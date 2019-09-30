Washington Post: Профессиональные дипломаты США «сдали» Украину

Джулиани долго работал на украинских олигархов и коррумпированных политиков со связями в Москве, но профессиональные американские дипломаты вовремя не обратили на него внимание.

Еще несколько недель назад Украина оставалась в хорошем смысле тихой гаванью политики и дипломатии США. В Киеве не было мегадоноров и социальных павлинов, которые заселяют американские посольства в других уголках Европы. Зато американскую политику на украинской территории вели чрезвычайно профессиональные послы.

Сама политика тоже была последовательной и недвусмысленной. На протяжении трех десятилетий республиканские и демократические администрации преследовали одни и те же цели: помочь Украине защититься от агрессии России и укрепить свою демократию. Обе цели включали борьбу с коррупцией, которая стала самой большой политической проблемой страны и главным инструментом российского влияния.

К сожалению, эта эра уже в прошлом, — пишет Washington Post. За считанные месяцы президент Дональд Трамп и его личный адвокат Рудольф Джулиани перевернули политику США в отношении Украины ради собственной выгоды, вызвав потрясения внутри Белого дома и Госдепартамента. Эта их деятельность сильно, а может и даже критически навредила двусторонним отношениям, которые были чрезвычайно важны для сдерживания российской агрессии в Европе.

Читайте такжеForbes: Украина может потерять поддержку США и ЕС из-за скандала с Трампом

История о том, что Трамп давил на президента Украины Владимира Зеленского – это первоочередная история о злоупотреблении американского президента властью ради личной политической выгоды. Но это также эпический пример того, как Трамп уничтожит дипломатию США по всему миру, где годами она работала спокойно и относительно эффективно. Никакая партийная поляризация в Вашингтоне особо не влияла на этот процесс.

Издание отмечает, что сообщество профессиональных дипломатов в Украине было разбито, когда пыталось сдержать похожее на ураган вмешательство Джулиани и Трампа. Донос информатора представляет лишь «вершину айсберга». Издание пишет, что Дональд Трамп никогда не имел положительных взглядов на Украину. Но реальные проблемы начались из-за Джулиани, который работал на каждого украинского актера, которых американская политика пыталась маргинализировать. Он работал на теневой бизнес и коррумпированных политиков со связями в России, а также на организованную преступность.

Читайте такжеWashington Post: Встречу Зеленского с Трампом откладывали из-за адвоката президента США

С начала года личный адвокат Трампа начал собирать компромат на потенциальных будущих соперников своего клиента. Его главным источником были два Генпрокурора, которых реформаторы в Украине и за ее пределами называют коррумпированными. Они «накормили» Джулиани выдумками о своих врагах. Один экс-генпрокурор атаковал Джо Байдена, который в 2016 году присоединился к международной кампании с требованием уволить его. А другой критиковал посла США в Киеве, который ругал его за бездействие в коррупционных делах.

Когда Джулиани начал распространять эту отраву на Трампа и консервативные СМИ, чиновники США были «глубоко встревожены». Сначала они были склонны закрывать глаза на бывшего мэра Нью-Йорка как на неважное шоу. Но в конце мая они осознали, что он нанес сильный вред. Когда ряд членов делегаций США на инаугурации Зеленского сообщили Трампу в Белом доме о своем энтузиазме относительно нового украинского лидера, президент США прочитал им тираду про украинскую коррупцию и теорию заговора о том, что Киев якобы работал против него лично на выборах. После этого Трамп отказался назначать день встречи с Зеленским.

Читайте такжеFox News: Адвокат Трампа считает, что сын Байдена вывез из Украины «миллионы долларов»

Профессионалы по вопросам Украины были особенно взволнованы, потому что Зеленский, который построил свою предвыборную платформу на теме борьбы с коррупцией, больше чем предыдущие лидеры Украины казался им готовым разобраться с олигархами и неспособной функционировать судебной системой. Среди его первых решений было требование к парламенту уволить Генпрокурора Юрия Луценко, который «кормил» Джулиани грязью.

Что же делать? Кое-кто решил, что лучше будет держать Трампа как можно дальше от Украины. Но затем Госдепартамент выступил со своим классическим решением: организовать переговоры. В ведомстве допустили, что разъединение Джулиани и Луценко может помочь донести до Трампа информацию, насколько Зеленский готов бороться с коррупцией. Таким образом, американский президент может изменить свои взгляды. Ветеран дипломатии Курт Волкер, который был специальным представителем США в Украине, устроил диалог между Джулиани и близким соратником Зеленского. Волкер также продвигал проведение телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

Идея заключалась в том, что Зеленский сам расскажет о своем плане «расчистить болото» в Киеве. И Трамп тогда предложит ему визит в Белый дом, которого в Украине очень хотели. Проблема лишь в том, что профессиональные дипломаты не правильно понимали Трампа. Он не заинтересован в искоренении украинской коррупции. Он хотел лишь прижать украинскую сторону, чтобы получить грязь на Байдена и демократов. Ведь Джулиани сказал, что у Киева есть такая информация. В результате 25 июля произошел катастрофический диалог президентов США и Украины, который может привести к импичменту Трампа. Волкер ушел в отставку в пятницу. Главным образом пострадают американо-украинские отношения.