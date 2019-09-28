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Конгресс США вновь отверг меры Трампа по сооружению стены на границе с Мексикой

00:29, 28 сентября 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Палата представителей Конгресса США предприняла вторую попытку добиться отмены указа президента Дональда Трампа о введении режима чрезвычайной ситуации на южной границе, позволяющего президенту получать средства на строительство стены на границе с Мексикой за счет аннулирования различных проектов Пентагона.

Как сообщает DW, на поддержку соответствующей резолюции в пятницу, 27 сентября, высказались 236 конгрессменов, 174 проголосовали против.

Резолюцию за отмену указа Трампа, помимо демократов, поддержали 11 республиканцев и один независимый конгрессмен. На прошлой неделе аналогичную резолюцию уже принял Сенат 54 голосами против 41. В Сенате демократов, добивающихся отмены спорного законодательства, также поддержали 11 республиканцев.

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Теперь принятый Трампом указ о введении режима ЧС будет возвращен президенту, однако ожидается, что тот вновь наложит вето на резолюцию конгрессменов, как и в марте.

Нынешнее голосование в Палате представителей отличалось от мартовского, поскольку оно состоялось после обнародования Белым домом списка из 127 строительных проектов Пентагона на сумму в 3,6 млрд долларов, которые будут отменены с целью высвобождения средств для строительства пограничной стены. Ожидается, что конгрессменам и сенаторам так же, как и в марте, не удастся собрать по две трети голосов в обеих палатах Конгресса, чтобы преодолеть вето Трампа.

Трамп сделал строительство стены на границе с Мексикой в целях пресечения нелегальной миграции одной из главных тем предвыборной кампании 2016 года. Обещание достроить эту стену является также одной из тем его нынешней кампании за переизбрание на пост главы государства.

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Теги: #Трамп#стена с Мексикой