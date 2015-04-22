В рейтинге одобрения мировых лидеров РФ заняла последнее место

По результатам 2014 года лидируют в рейтинге США. Россия набрала наименьшее количество баллов и заняла последнюю строчку списка, сообщает "Новое Время".

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За предыдущие 7 лет действия российских властей также не получали одобрения, однако результат прошлого года стал рекордно низким. Составители отмечают, что страны, близкие к Западу, в частности члены НАТО резко негативно высказываются в отношении РФ. В то же время россияне и их соседи в Казахстане, Беларуси, Киргизии и Таджикистане более негативны по отношению к США, ЕС и Германии.

Россия потеряла больше 10 баллов по оценке 21 страны, 9 из которых являются членами НАТО. Это очень резкое падение, отмечают аналитики. 41 страна не одобряет действия Кремля - это примерно втрое больше, чем количество стран, не одобряющих американские власти.

Наименьшую поддержку Россия получила в Украине – лишь 5% населения выказывают удовлетворенность российской властью. В 2013 году таких было 47%. Также самые негативные оценки Россия получила в девяти станах ЕС, а также Канаде.

В свою очередь показатель неодобрения россиянами властей США по сравнению с 2013 годом увеличился вдвое – с 42% до 82%, ЕС – с 26% до 70%. В то же время Китай начал нравиться гораздо большей части населения РФ.