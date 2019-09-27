В США защитники евреев признали жест "окей" расистским

Представители одной из организаций настаивают, что этот символ разжигает ненависть.

Неправительственная организация американских евреев «Антидиффамационная лига» признала символ, который напоминает знак «окей» (кольцо из большого и указательного пальцев), разжигающим ненависть и обозначающим «превосходство белой расы».

Читайте такжеПольское радио просит уменьшить штраф за оскорбление украинокОб этом передает Lenta.ru.

«Мы считаем, что правоохранительные органы и общественность должны быть полностью информированы о значении этих изображений, которые могут служить первым предупреждающим знаком для присутствия ненавистников в обществе или школе», – заявив один из лидеров организации.

В мае в употреблении этого расистского жеста обвинили лидеров «Эстонской консервативной народной партии» (EKRE) Марта и Мартина Хельме.

Отмечается, что этот дискриминационный жест зародился в онлайн-движении американских альт-правых, имея значение «власть белой расы». Сначала он существовал как мем, но его широкое распространение привело к резкой реакции противников. Отмечается, что ранее этот жест в суде демонстрировал подозреваемый по делу о расстреле людей в мечетях новозеландского города Крайстчерч.

Как ранее сообщал УНИАН, в Словакии суд лишил депутата мандата за расизм.