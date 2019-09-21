В Египте начались акции протеста против президента страны (фото)
В столице Египта и других городах страны прошли демонстрации против президента страны Абдулы Фаттаха аль-Сиси, во время которых против активистов полиция применила слезоточивый газ.
Об этом сообщает НВ со ссылкой на BBC.
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Сотни египтян вышли на площадь Тахрир в Каире и других городах с требованием отставки президента страны Абдуллы Фаттаха аль-Сиси.
Причина протестов — обвинения правительства Сиси в коррупции. Против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.
Во время протестов арестовали пять человек.
Напомним, что Сиси пришел к власти после того, как возглавил военный переворот в 2013 году против демократически избранного президента Египта Мохаммеда Мурси.