Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси

Бывший глава Египта скончался во время заседания суда по делу о шпионаже, пишут СМИ.

Местные СМИ сообщают, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.

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По информации издания Al Shorouq, он скончался во время заседания суда по делу о шпионаже, где экс-глава государства проходил главным обвиняемым, пишет ТАСС.

Masrawy со ссылкой на египетское телевидение отмечает, что Мурси взял слово, выступил и скончался после того, как судебное заседание было отложено. Политику было 67 лет.

Напомним, Мурси избрали президентом Египта в 2012 году. Он стал первым главой государства после революции, в результате которой в отставку ушел Хосни Мубарак.

Спустя год после избрания Мурси отстранили от власти в результате военного переворота, который сопровождался массовыми акциями протеста. В 2015 году суд приговорил его к смертной казни, но позднее изменил наказание на пожизненное заключение.