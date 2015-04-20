Генсек ОБСЕ: Появился хороший шанс для мира в Украине

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер призвал стороны конфликта на Донбассе "воспользоваться хорошим шансом на мир".

Об этом он заявил во время поездки в Вильнюс в понедельник, 20 апреля, передает Deutsche Welle со ссылкой на информационное агентство AFP.

Генсек ОБСЕ отметил, что эксперты специальной мониторинговой миссии организации наблюдали за соблюдением сторонами конфликта режима прекращения огня в селе Широкино вблизи Мариуполя, и он, "похоже, соблюдается".

Читайте такжеНа Донбассе появятся круглосуточные наблюдательные пункты ОБСЕ - Порошенко

Ламберто Заньер отметил, что на пути к установлению мира на Донбассе есть трудности, но добавил, что "в целом ситуация лучше, чем несколько недель назад". "На данный момент есть хороший шанс для мира, и мы должны сделать для этого столько, сколько сможем. Но в этом конфликте всегда существует риск обострения", - добавил он.

Генсек ОБСЕ отметил, что от линии разграничения в зоне конфликта уже отведено много тяжелого оружия. Сейчас же, по его мнению, нужно сосредоточиться на отведении других категорий меньшего оружия, потому что его до сих пор активно используют, нарушая режим прекращения огня. Глава ОБСЕ также сообщил, что в Украине увеличат количество наблюдателей организации. К началу лета их число должно составить не менее 600 человек. Сейчас наблюдателей ОБСЕ в Украине меньше 500.