Умерла в шаге к алтарю: беременная невеста в Бразилии не дожила до собственной свадьбы

По дороге на свадьбу у бразильянки случился инсульт, ребенка удалось спасти.

В Бразилии 30-летняя медсестра Джессика Гуедес умерла в салоне лимузина по дороге на свадьбу в городе Сан-Паулу. Женщина была на шестом месяце беременности.

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на Daily Mail.

Читайте такжеВ США муж подарил жене кольцо из человеческой кости

По словам медиков, у невесты случился инсульт. Из-за преэклампсии (осложнения при беременности) и внутреннего кровотечение хирургам пришлось удалить матку.

Чтобы спасти 29-недельного ребенка, врачи провели экстренное кесарево сечение. Благодаря операции на свет появилась девочка весом 930 граммов и ростом 34 сантиметра. Ее назвали Софией. Молодую мать спасти не удалось.

Родственники Гуедес утверждают, что она наблюдалась у врача, была здорова, физически активная и хорошо кушала.

Новорожденного ребенка будет воспитывать отец, 31-летний пожарный Флавио Гонсалвез. Девочка сейчас находится в отделении интенсивной терапии. Она проведет в больнице минимум два месяца.