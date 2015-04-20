В российском Ейске передумали выставлять в музее обломок "Боинга"

Об этом сообщил председатель правления краевой всероссийской общественной организации "Боевое братство" Валерий Ярко, передает ТСН со ссылкой на Деловой Ейск.

По его словам, в организации понимают, что фрагменты самолета являются вещественными доказательствами по уголовному делу, поэтому там решили вернуть обломки самолета на Донбасс.

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Россияне порекомендовали жителям Рассыпного передать фрагмент "Боинга" представителям международной следственной группы, которая расследует падение самолета.

"Вчера фрагмент был отправлен в Донецкую область", - сообщил Валерий Ярко в субботу, 18 апреля.