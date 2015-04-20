В российском Ейске передумали выставлять в музее обломок "Боинга"
03:28, 20 апреля 2015Мир
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Обломок сбитого на Донбассе самолета рейса МН17, который жители поселка Рассыпное под Торезом передали россиянам в благодарность за гуманитарку, не будут выставлять в музее 70-летия Победы.
REUTERS
Об этом сообщил председатель правления краевой всероссийской общественной организации "Боевое братство" Валерий Ярко, передает ТСН со ссылкой на Деловой Ейск.
По его словам, в организации понимают, что фрагменты самолета являются вещественными доказательствами по уголовному делу, поэтому там решили вернуть обломки самолета на Донбасс.
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Россияне порекомендовали жителям Рассыпного передать фрагмент "Боинга" представителям международной следственной группы, которая расследует падение самолета.
"Вчера фрагмент был отправлен в Донецкую область", - сообщил Валерий Ярко в субботу, 18 апреля.
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