Северная Корея испытала "сверхбольшую" реактивную систему
04:51, 11 сентября 2019Мир
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На испытаниях присутствовал председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын.
Иллюстрация / REUTERS
Северная Корея провела очередные ракетные испытания - на этот раз испытывалась реактивная система залпового огня, которую сами северокорейские военные назвали "сверхбольшой".
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Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на Yonhap.
Отмечается, что на испытаниях присутствовал председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын.
Эта система названа "сверхбольшой". Точные характеристики испытанной системы реактивного залпового огня Пхеньян держит в строгой тайне.
Напомним, 10 сентября Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
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