Немецкие хакеры грозят опубликовать отпечатки пальцев Меркель

Немецкий клуб хакеров пригрозил опубликовать отпечатки пальцев канцлера страны Ангелы Меркель как знак протеста против закона правительства использовать биометрические данные в новых паспортах. В минувшие выходные хакеры уже опубликовали отпечатки пальцев министра внутренних дел страны Вольфганга Шойбле и пригрозили сделать тоже самое по отношению к другим видным политикам, включая Меркель.

Газета.ру