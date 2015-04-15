Канада возобновляет поставки урана Индии
21:18, 15 апреля 2015Мир
806 0
Канада и Индия подписали соглашение о поставках в течение пяти лет 3,22 тыс. тонн канадского урана для индийских атомных реакторов.
Канада поставит в Индию уран / lenta-ua.net
Сделка, которая оценивается в 350 млн канадских долларов ($280 млн) была заключена во время визита в Оттаву премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Читайте такжеОсновные пункты договоренности по ядерной программе Ирана
По словам канадского премьера Стива Харпера, соглашение говорит о намерении сторон развивать двустороннюю торговлю.
В 1970-х годах Канада запретила экспорт в Индию урана и оборудования для атомной промышленности после того, как Дели использовал канадские технологии для производства ядерной бомбы.
Уран, который будет поставляться в Индию, добывает компания Cameco в провинции Саскачеван.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter