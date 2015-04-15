Канада возобновляет поставки урана Индии

Сделка, которая оценивается в 350 млн канадских долларов ($280 млн) была заключена во время визита в Оттаву премьер-министра Индии Нарендры Моди.

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По словам канадского премьера Стива Харпера, соглашение говорит о намерении сторон развивать двустороннюю торговлю.

В 1970-х годах Канада запретила экспорт в Индию урана и оборудования для атомной промышленности после того, как Дели использовал канадские технологии для производства ядерной бомбы.

Уран, который будет поставляться в Индию, добывает компания Cameco в провинции Саскачеван.