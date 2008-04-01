Кабинет министров Молдовы (список)

Парламент Молдавии утвердил Зинаиду Гречанную (фото) в должности премьер-министра и выразил вотум доверия сформированному ею правительству.

У нового премьер-министра будет три заместителя.

Первым вице-премьер-министром, министром экономики и торговли утвержден Игорь Додон, который в прежнем кабинете министров также возглавлял Минэкономторговли.

Свои должности в новом правительстве сохранили также:

вице-премьер Виктор Степанюк,

вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Стратан,

министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Анатолий Городенко,

министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Урсу,

министр экологии и природных ресурсов Виолета Иванова,

министр социальной защиты, семьи и ребенка Галина Балмош,

министр культуры Артур Козма,

министр юстиции Виталий Пырлог,

министр обороны Виталий Врабие,

министр реинтеграции Василий Шова,

министр местного публичного управления Валентин Гузнак.

Новым министром финансов Молдавии назначена Марианна Дурлештяну, которая ранее работала заместителем министра финансов, а потом была переведена на дипломатическую службу и занимала пост посла Молдавии в Великобритании.

Новым министром здравоохранения стала Лариса Катринич, которая ранее возглавляла Национальный Центр переливания крови Молдавии, а впоследствии была назначена замминистра здравоохранения.

Министерство внутренних дел возглавил Валентин Межинский, который ранее руководил Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

Министром информационного развития стал Павел Бучацкий, который был ранее заместителем главы названного ведомства.

Министром просвещения и молодежи утверждена Лариса Шавга.

Созданное в структуре нынешнего кабинета министров новое министерство строительства и развития территорий возглавил Владимир Балдович, который ранее руководил одноименным агентством.

По материалам РосБизнесКонсалтинг