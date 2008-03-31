Премьер-министром Молдавии впервые стала женщина (фото)

Парламент Молдавии утвердил Зинаиду Гречанную в должности премьер-министра и выразил вотум доверия сформированному ею правительству.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в высшем законодательном органе республики, соответствующее постановление было принято большинством голосов депутатов парламента от фракции правящей Партии коммунистов. З.Гречанная стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра Молдавии.

Сформированное ею новое правительство состоит из 17 министерств. В состав нового кабинета министров вошло 13 человек из прежнего правительства, включая З.Гречанную.

Планируется, что на основании вотума доверия парламента президент Молдавии Владимир Воронин подпишет указ о назначении нового правительства. По словам президента, отставка прежнего Кабинета связана не с невыполнением служебных обязанностей, а с необходимостью дать новый импульс развитию страны и приближению ее к европейскому сообществу.

З.Гречанная родилась 7 февраля 1956 г. в Томской области РФ. С февраля 2002 г. занимала пост министра финансов Молдавии. 10 октября 2005 г. назначена на должность первого заместителя премьер-министра Молдавии.