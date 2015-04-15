Роскомнадзор разрешил публиковать свастику "без целей пропаганды"

Как сообщается на сайте ведомства, закон «О противодействии экстремистской деятельности» относит к экстремизму: пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения".

Читайте такжеРоссийская полиция показала свастику в репортаже о задержании за демонстрацию свастики

При подготовке данной нормы федерального закона законодатели использовали для связки понятий «пропаганда» и «публичное демонстрирование» соединительный союз «и».

Лингвистически это означает, утверждают эксперты, что само по себе публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики без целей пропаганды не является проявлением экстремизма.

По заключению экспертов, использование нацистской и сходной с ней до смешения атрибутики/символики в исторических, научных и т.п. целях признается допустимым.

"При этом нацистская символика не может быть использована с целью оскорбления советского народа и памяти о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, для популяризации идей нацизма, теории расового превосходства, оправдания военных преступлений фашистов", - говорится в сообщении.