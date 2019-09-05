Forbes: Безразличие Запада к целостности Украины развязало руки агрессивной России

Москва никогда не осмелится повторить в Балтии то, что она сделала на украинской территории.

В 2018 году на фоне захвата кораблей Украины в Азовском море появились опасения, что Россия может использовать газопровод «Северный поток-2» как оправдание для военного вторжения. Настаивая на праве защищать свое имущество, она могла бы мобилизовать специальные меры в сфере безопасности и увеличить военное присутствие в Балтийском море.

Если бы такие рассуждения были правдой, это означало бы, что вторжение в Балтийский регион – это цель России. Об этом на страницах Forbes пишут эксперты Baker Institute Роберт Гамильтон и Анна Микульски.

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Однако, постсоветская история свидетельствует, что это не так. Много вещей указывают на то, что Москва рассматривает регион как часть Европы, а не постсоветского пространства, а следовательно играет в нем по «европейским» правилам. Она постоянно пытается подорвать социальное единство стран Балтии. Но это Россия делает и в других странах Запада. Однако, она избегала военной агрессии в регионе. Это очень контрастирует с российским поведением на территории других постсоветских стран.

В начале 1990-х годов Россия поддерживала сепаратистские движения в Грузии и Молдове. Но она проигнорировала все потенциальные оправдания для вторжения в Латвию и Эстонию, которые законодательно лишили гражданства русскоязычное население, не владеющее национальными языками этих стран. Летом в 1993 году русскоязычные регионы на Востоке Эстонии провели референдум о суверенитете, а центральное правительство в Таллинне аннулировало его. Россия тоже не вмешивалась. Она не организовала вооруженные группы заводских рабочих и не прислала «добровольцев» из России, как это произошло в Грузии и Молдове.

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Но российское отношение к странам Балтии не означало, что Москва удовлетворена положением русскоязычных людей в регионе. Наоборот, она постоянно жаловалась ООН, ОБСЕ и другим институтам. Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев даже написал статью в New York Times о «российском крике отчаяния», сравнив политику стран Балтии в отношении меньшинств с «этническими чистками». Но ни разу Россия не пыталась и не подавала сигнала о намерении применить военную силу, чтобы добиться своих целей.

Она смирилась с вступлением Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО. Но когда Альянс подал сигнал о готовности принять Украину и Грузию в 2008 году, Москва прибегла к военному вторжению. Это вторжение произошло почти сразу же в Грузии. В Украине российские военные появились в 2014 году. Таким образом, российская сторона хотела убедить НАТО, что предоставление членства Киеву и Тбилиси может закончиться войной с Россией.

Почему же Украина и Грузия пострадали, а Латвия, Литва и Эстония – нет? Для начала Россия давно рассматривает украинское и грузинское государство как свое «ближнее зарубежье» или территорию, где у нее есть особые права. В то же время это понятие почти всегда обходило страны Балтии.

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«И наоборот, Запад очень долго подавал сигналы, что его интересы в Украине и Грузии не включают защиту их суверенитета и территориальной целостности. Его паралич перед лицом российского вторжения в обе страны сказал России значительно больше, чем декларация НАТО от 2008 года о том, что когда-то Киев и Тбилиси смогут стать членами альянса», - говорится в статье.

Недавно администрация Дональда Трампа заблокировала выделены 250 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Это лишь подтверждает российское убеждение, что Запад не рассматривает Украину как важную для своих интересов. Но такой западный ступор никогда не распространялся на страны Балтии. И Россия хорошо это знает.

Теперь Литва, Латвия и Эстония стали членами НАТО, а на их территории размещены три боевые группы альянса, образованные из солдат более чем 20 стран включая с ядерными государствами. Кремль понимает, что любое военное вмешательство может вызвать военный ответ со стороны НАТО. Такая война была бы особенно опасной для Москвы, поскольку в нее могут быть втянуты также Швеция и Финляндия. Это сильные в военном поле страны, которые хоть и не входят в Альянс, но ограничивают доступ России к Балтийскому морю. Вдобавок в Финляндии является протяженную общую границу с Россией, который придется защищать.

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Вдобавок, у России уже есть первая ветка «Северного потока», которую уже сейчас можно было бы использовать для оправдания военной агрессии в регионе. Кроме того, в ее распоряжении есть Калининградская область, которая дает прямой доступ к Балтийскому морю. Поэтому не понятно, какое дополнительное оправдание для военного вторжения дает «Северный поток-2».

«Российское решение устроить военное вторжение в Грузию и Украину было почти точно основано на низкой вероятности военного ответа Запада. Такой ответ значительно вероятнее или даже гарантирован в случае агрессии против стран НАТО», - объясняют авторы.

Однако, «Северный поток-2» потенциально ставит Россию в позицию главного и крупнейшего поставщика газа в Европу. Это укрепит ее геополитическое влияние в регионе. Кроме того, это подрывает стремление стран Европы построить открытый и глобальный рынок природного газа с доступом к большому количеству поставщиков.